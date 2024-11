Hace un poco más de medio año, a finales del mes de abril, el entorno del futbol y mas específico de Cruz Azul, se vistió de luto tras darse a conocer la desgarradora noticia de que José Armando, el pequeño aficionado de La Máquina que sostenía una batalla contra el cáncer, había perdido la vida.

Su historia atrajo no sólo los reflectores del futbol mexicano, sino también a nivel internacional, entre ellos los de la FIFA, organismo que ha decidido honrar su memoria al nominarlo al premio The Best 2024.

Lee también El 'Perro' Bermúdez revela el verdadero motivo por el que salió de Televisa

La historia de José Armando estremeció los corazones de la afición del balompié y es que era un fiel aficionado de Cruz Azul, pero sobre todo porque había decidido dejar de someterse a sus quimioterapias contra la leucemia luego de nueve largos años de luchar en contra de la enfermedad y optó por disfrutar la vida.

Los seres cercanos al pequeño José Armando decidieron respetar su decisión con tal de brindarle una mejor calidad de vida ante su padecimiento; por ello, la institución cruzazulina intentó llevarlo a La Noria para que conociera sus ídolos, pero su estado de salud le impidió cumplir ese sueño.

No obstante, su historia quedó como un símbolo de esperanza y lucha ante las adversidades, y por ese motivo la FIFA ha decidido colocarlo entre la terna a la mejor afición dentro de la entrega de los premios The Best 2024.

¿Qué premios serán entregados en el The Best FIFA Football Awards 2024?

Los aficionados podrán votar en la elección de los ganadores del premio The Best a los mejores Jugador y Jugadora de la FIFA, al entrenador o entrenadora de futbol masculino y femenil, y al mejor portero y portera, entre otros.

Los votos de los aficionados tendrán el mismo peso que los de los actuales capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales masculinas y femeninas, así como los de los representantes de medios de comunicación.

Los aficionados elegirán exclusivamente al ganador del Premio de la Afición de la FIFA, que es donde entra la historia del pequeño José Armando.

"José Armando, un joven seguidor de Cruz Azul enfermo de leucemia, se convirtió en un símbolo de esperanza no solo de la afición del equipo, sino de todas las personas que sufren enfermedades terminales. El chico falleció de forma trágica a los catorce años, antes de poder cumplir su sueño de conocer a los jugadores del equipo de sus amores. No obstante, su historia dejó una profunda huella en el club y en el futbol mexicano", se lee en el portal de la FIFA, donde los aficionados pueden hacer su voto luego de registrarse.

El pequeño fan de La Máquina comparte la nominación con otros dos aficionados: Craig Ferguson y Guilherme Gandra Moura, dos fanáticos que también han tocado el corazón del ámbito del futbol por sus historias de vida.

¿Cómo votar por el pequeño José Armando?

Este es el link de la página de la FIFA donde los aficionados pueden ingresar para votar por los nominados, pero en especial por el pequeño seguidor celeste.

https://www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards-2024/es/fifa-fan-award?fbclid=IwY2xjawG2zPhleHRuA2FlbQIxMAABHTqluEEQG0dtftrAvRnwEx4iMFeZK0qVSioLrbNNONrMXInJp7DnyoXljw_aem_NhOHYZ0tGxU5AMCv1HfJDw