Jorge Campos, durante su etapa como jugador activo, rompió con todos los esquemas, debido a que podía ocupar dos posiciones totalmente diferentes dentro del terreno de juego: portero y centro delantero.

Debido a eso y a sus soberbias actuaciones cada que le tocaba jugar, no tardó en convertirse en figura de cada uno de los equipos que defendió, incluida la Selección Mexicana.

¿A Jorge Campos no le gustaba entrenar?

Nadie puede poner en duda el profesionalismo y entrega de Jorge Campos en el futbol mexicano. Sin embargo, recientemente se reveló un detalle que no deja bien parado al ahora comentarista de TV Azteca.

Félix Fernández, exportero profesional y también analista, contó cómo era trabajar junto al Brody, de quien recuerda que nunca le gustó entrenar de portero, ya que su verdadera pasión era ser delantero.

“(Jorge Campos) era un huevón, no le gustaba entrenar, le gustaba jugar de delantero. Imagínate como era que a mí (César Luis) Menotti nunca me llevó a la Selección, pero me llamaba a hacer los interescuadras porque Campos no quería” señaló el exportero a Martín del Palacio.