El hijo de José Ramón Fernández enfrenta serias acusaciones en redes sociales, luego de que seguidores del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hayan exhibido en redes sociales duros insultos, buscando sacarlo de Twitter o quemarlo ante la comunidad.

Juan Pablo, que ha sido parte de los medios de comunicación en distintas empresas como ESPN, TV Azteca, CNN, Radio Fórmula o W, se ha mostrado últimamente muy crítico contra la actual administración gubernamental y contra la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

¿Qué mensajes del hijo de José Ramón Fernández exhibieron en redes sociales?

Una cuenta de un usuario con nombre Vladimir Pozo, ha mostrado dos imágenes donde Juan Pablo Fernández lo ofende de dura manera, y en otra donde pide ayuda para 'funarlo'.

"Pinche chairo naco de mierda, no sabes leer y tampoco escribir, ignorante total. No es mi culpa que sea un bueno para nada y un pobre diablo, me la pelas en todo, he tenido éxito en todo lo que he hecho. Seguro hasta delincuente eres. Bye, pendejo", dicta el mensaje de Fernández a la cuenta @Mifm621372 de Twitter.

Se puede tener diferentes ideologías políticas respetando a los demás, pero quienes estamos en los medios tenemos una responsabilidad y una ética que cuidar. @JuanPabloFdz no solo insulta en sus posteos, si no además por DM como se ve en el screenshot. Que decepción. pic.twitter.com/RXVwNlmsaM — Vladimir Pozo (@VladimirPozoC80) February 21, 2024

¿Qué mensajes de críticas ha subido Juan Pablo Fernández contra Morena y AMLO?

Ante un tweet que le pide dejar de polarizar la situación del país con insultos contra los seguidores de AMLO y Morena, Fernández responde: 'No son adejtivos, es la verdad, pura gente tóxica que se la pasa agrediendo.

Además, ha respondido varios tweets con frases como: 'Sí, son un asco los chairos miserables e ignorantes" o "Parece que hablas de la Sheinbaum mas bien, es súper corrupta".

Porque aquí pago impuestos tarado, porque aquí nací y aquí trabajo, no soy delincuente como tú. Te repito, checa las cifras oficiales, ignorante, lo que dice el INEGI o el CONEVAL, la Secretaría de Salud y la de Finanzas. Ah y aprende a escribir primero. — Juan Pablo Fernández🙋🏻‍♂️ (@JuanPabloFdz) February 20, 2024