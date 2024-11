Fiel a su estilo, el exjugador del Real Madrid, Hugo Sánchez lanzó una fuerte critica a los directivos de la Liga MX, señalando que le han hecho mucho daño al futbol de nuestro país, tomando decisiones a la ligera y que al final perjudican el desarrollo de jugadores.

¿Cuáles fueron las palabras de Hugo Sánchez en contra de los directivos?

El analista de futbol mencionó que la toma de decisiones del futbol mexicano debería de ser por personas que han jugado o que han estado en el medio, asegurando que tampoco busca minimizar a los directivos actuales.

“Estamos en un momento difícil, son malas decisiones que han tomado los dirigentes, no todos son malos, hay unos buenos, pero tristemente estamos con malas decisiones de no llevar a la liga y la selección en cuanto cantidad de extranjeros y hay muchísimas deudas, pero también debería de haber una corrección absoluta porque no está gente del deporte y el futbol en la toma de decisiones, está otra gente que no es de futbol, no quiero menospreciar a Ivar Sisniega, pero no fue ni futbolista ni entrenador, políticos que estén tomando las decisiones no es lo conveniente”.

Hugo Sánchez se mostró enojado por parar la Liguilla con en Play-In. Foto: Imago7.

Hugo Sánchez recordó que México siempre daba un mayor nivel cuando se jugaba contra selecciones de Conmebol donde se quedaba en tercer lugar por debajo de Brasil y Argentina.

El exjugador del Celaya dijo que hay muchos directivos que terminaron hundiendo al futbol mexicano; “es triste que unos nos encargamos de hacer positiva la imagen para el deporte mexicano y luego otros se encargan de hundir el prestigio de los mexicanos. Se siente una impotencia tremenda. No tuve el respaldo que un mexicano”.