Oswaldo Sánchez se consolidó como uno de los mejores porteros que han surgido en el futbol mexicano, donde dejó un legado importante en Chivas, Santos y la Selección Nacional, con la que pudo jugar el Mundial de Alemania 2006.

No obstante, siempre quedó la duda del porqué no pudo dar el salto al futbol de Europa, sobre todo luego de la Copa del Mundo que disputó, donde se dio a conocer que despertó el interés de varios equipos, aunque nunca se pudo dar su traspaso.

¿Por qué Oswaldo Sánchez no jugó en Europa?

Oswaldo Sánchez fue el invitado especial en el podcast de ‘Cuando el balón deja de rodar’, conducido por los exfutbolistas David Cabrera, David Izazola, Erik Vera, donde uno de los temas que más llamó la atención fue la pregunta de por qué no jugó en Europa. Cabe resaltar que únicamente los porteros mexicanos Guillermo Ochoa y Raúl Gudiño lograron cruzar el charco para jugar en la élite.

“Hablando con la verdad, no me fui porque no me convenía económicamente, aunque clubes de Inglaterra, España, Grecia me buscaron. Dicen en mi barrio ‘no soy pendejo’, depende del momento de vida en el que estés. Tenía 32 cuando llegaron esas ofertas, fui el mejor de la Confederaciones 2005, por encima de Oliver Khan y (Roberto) Abbondanzieri. A todo los de élite me lo chingué”, aseveró el exportero.

¿De dónde tuvo ofertas y cuánto le iban a pagar?

Por otra parte, ‘San Oswaldo’ aseguró que una de las propuestas para jugar en Europa llegó desde Inglaterra, pero decidió descartarla ya que no le iban a pagar ni la mitad de lo que recibía en ese momento en el Guadalajara.

“Me quería un equipo de Inglaterra, vinieron a hablar conmigo, pero cuando llegó la oferta, me pagaban la mitad de lo que ganaba en México. Lo hablé con mi familia y decidimos que no. Tengo cuatro hijos, quiero que tengan una buena vida. Cuando tienes 21 años y estás soltero te vas, pero yo ya no estaba en esa situación”, comentó el ahora analista de TUDN.