Javier Aguirre fue presentado como nuevo entrenador de la Selección Mexicana de cara al 2026, en lo que será su tercera etapa al frente del Tri en un proceso mundialista, donde una de las cosas que más destaca es que Rafael Márquez será su auxiliar técnico.

Una de las primeras entrevistas del Vasco se la dio a TV Azteca, donde Christian Martinoli y Luis García, con su característico humor, se encargaron de cuestionar y sacarle una que otra carcajada al entrenador y también al Káiser michoacano.

¿Por qué Javier Aguirre amenazó a Christian Martinoli?

Uno de los grandes problemas en los procesos de Gerardo Martino, Diego Cocca y Jaime Lozano, fue el tema de la disciplina, motivo por el que Christian Martinoli le preguntó a Javier Aguirre si le iba a temblar la mano o iba a tener a raya a todos los jugadores que convoque.

Sin embargo, fiel a su estilo directo y en ocasiones rudo, el Vasco le respondió que no le iba a temblar la mano con los futbolistas, así como tampoco iba a dudar en mandar lejos al comentarista si lo criticaba.

"No (me temblará la mano), no, ni para mandarte a la mierda a ti también", dijo entre risas el entrenador.

El comentarista no se espantó ante la declaración y le dijo: "Lo entiendo, me queda claro, pero será recíproco, tampoco creas que me voy a quedar callado. Me caes a toda madre, pero ojo".

Finalmente, Martinoli le preguntó a Javier Aguirre si iba a aceptar que le impusieran o sugirieran algún futbolista para la Selección Mexicana. El timonel del Tri fue tajante que será él el único que tome esas decisiones.

"Si me haces esa pregunta es porque no me conoces, cabrón. Cero. Si algo tengo, mi único patrimonio es mi cuerpo técnico y mi equipo. Tranquilos, que los que decidiremos seremos nosotros, y ya está", finalizó.