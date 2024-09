Jorge Campos es uno de los jugadores mexicanos más emblemáticos, debido a que en su carrera destacó tanto por sus habilidades bajo los tres palos como de delantero, aunado a que siempre será recordado por sus coloridos uniformes.

No obstante, luego de su retiro, el Brody siempre buscó la manera de seguir ligado al futbol, por lo que se convirtió en analista de TV Azteca y durante el proceso de Alemania 2006, fue auxiliar técnico de Ricardo La Volpe en la Selección Mexicana.

¿Por qué Jorge Campos no fue auxiliar de Jaime Lozano?

La Selección Mexicana vive uno de sus peores momentos. Desde la eliminación en Qatar 2022, el equipo nacional ha ido de fracaso en fracaso, al grado de que ya echaron a dos entrenadores: Diego Cocca y Jaime Lozano.

El encargado de salvar el barco será Javier Aguirre, quien recién inició su tercera etapa el frente del Tricolor y tendrá la misión de preparar al equipo para el Mundial de 2026, en el que México es uno de los anfitriones.

Sin embargo, recién salió un detalle del trabajo del Jimmy Lozano, quien tenía en mente integrar a su equipo de trabajo a Jorge Campos, exjugador del Tricolor que estuvo tentado a aceptar la oferta, pero Christian Martinoli influyó para que la rechazara.

Según las palabras dl Brody, Martinoli le hizo ver que no había jugadores para llevar a buen puerto ese proyecto, por lo que luego de un análisis profundo, optó por dejar pasar la oportunidad de regresar al futbol como auxiliar.

“Tuve pláticas (con Lozano), porque estaba en el Consejo de la Federación, ¿te acuerdas? Según yo, seguía. Estaba en un proceso con Jimmy, en pláticas, todavía Martinoli me cagó y me decía: ‘No hay jugadores’. Para el proceso, no voy a hacer magia, no soy mago.

“Con Jimmy hablé con él varias veces y le dije: ‘Jimmy, te agradezco lo que me estás ofreciendo, lo que me estás pidiendo’. Hablé con gente de la Federación, todo iba muy bien”, apuntó en charla con David Faitelson.