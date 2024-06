Luis Malagón estaba a las puertas de su gran oportunidad en la Selección Mexicana, ya que ante la ausencia de Guillermo Ochoa, el portero de las Águilas se perfilaba para ser el titular de la Selección Mexicana en la Copa América.

Sin embargo, una lesión lo va a privar de competir este verano con el Tri, debido a que su recuperación tardará aproximadamente un mes. Carlos Acevedo, Julio González y Raúl Rangel son las opciones que tiene a la mano Jaime Lozano.

¿Qué le respondió Jorge Pietrasanta a Malagón?

Luis Malagón sería titular en el pasado amistoso de México ante Brasil, pero en la previa se supo de su lesión. La noticia resultó abrupta para muchos, al grado de que algunos se atrevieron a señalar que fue fingida para no ser goleado como Tala Rangel ante Uruguay.

Jorge Pietrasanta, con una polémica publicación en redes sociales, insinuó que el meta de los azulcremas no estaba lesionado: “Tengo una duda, ¿Malagón se lesionó el pretexto izquierdo?, o el miedo derecho! ¿Alguien sabe?”.

Su comentario llegó a oídos del guardameta, quien decidió no quedarse callado y mediante una historia de Instagram le respondió al comentarista de ESPN: “Mi respeto no se pide, se gana”.

Sin embargo, el periodista también tuvo su derecho de réplica, insinuando que a Malagón ya se le subió

"Más allá de lo que yo manifesté el otro día en redes sociales, no puede ser tan exagerado un jugador que lleva cuatro partidos en Selección Nacional como es Malagón, están armando un rollo tan sensacionalista de que no va a estar.

“Yo no tengo nada en contra. Yo ya quisiera que las veces que he alabado a Malagón me dijera gracias como ahora que se molestó, pero eso algo que no va a pasar nunca”, dijo.