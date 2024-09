Javier Alarcón por muchos años encabezó el área de deportes de Televisa, empresa de la que salió por la puerta de atrás y peleado con muchos comentaristas. Uno de ellos es Jorge Pietrasanta, quien dejó primero la televisora de Chapultepec 18 hablando mal de su exjefe.

Incluso Pietrasanta en varias entrevistas llegó ha despotricar en contra de Alarcón, sin imaginar que un par de años después éste llegaría a ESPN para volver a trabajar juntos, una situación que no le agradó mucho al conductor aficionado de las Chivas.

¿Por qué Jorge Pietrasanta no se lleva bien con Javier Alarcón?

En cuanto fue anunciado Javier Alarcón como nuevo integrante de ESPN, muchos comenzaron a recordarle a Jorge Pietrasanta todas las declaraciones que hizo sobre su exjefe, principalmente una donde aseguraba que nunca iba a volver a trabajar con él.

Eso le acarreó infinidad de críticas en su contra, ya que según los espectadores se tuvo que aguantar el coraje, debido a que no renunció y se vio obligado a volver a sentarse en una mesa de análisis junto a Alarcón.

Y en una entrevista reciente que le dio al Burro Van Rankin, Jorge Pietrasanta reveló cómo es u relación actualmente con Javier Alarcón, al tiempo que comentó los motivos por los que se quedó en la misma empresa que él.

“En estos meses que lleva se ha portado muy bien conmigo... cuando yo tenga mi propia empresa yo voy a decidir a quién contrato y a quién no. Yo tengo un contrato de ESPN, como lo voy a romper ¿qué digo? ¿ya me voy porque llegó Javier Alarcón? pues tampoco soy tan pendejo, uno es profesional, y te debes a una empresa, en la que además me han tratado de maravilla”, dijo 'En Estado Burresco'.

¿Pietrasanta recibe acoso en redes sociales?

Otro de los temas de los que habló Jorge Pietrasanta fue de esa entrevista donde dijo que nunca volvería a trabajar con Javier Alarcón, ya que en redes sociales no hay día que no se la recuerden, al grado de que ya lo ha tomado como acoso cibernético.

"Como chingan con eso, quien me lo sigue recordando es la gente en redes... es de todos sabido después de dos o tres cosas que he dicho, una de ellas contigo, que la relación con Javier no era de lo mejor en Televisa, no había relación", finalizó.