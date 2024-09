El Compayito es uno de los personajes más carismáticas en la historia de los medios de comunicación deportivos.

La carismática mano que se divertía con los comentaristas de Televisa acudió a cinco Copas del Mundo para hacer reír durante las transmisiones.

Edson Zúñiga era el encargado de personificar a El Compayito; sin embargo, desde Rusia 2018, ya no ha podido utilizarlo y se dedicó a otros proyectos en la comedia.

Las especulaciones sobre lo sucedido con el hombre detrás del personaje y Televisa no han dejado de surgir, pero recientemente el propio cómico decidió revelar la verdad.

Edson Zúñiga, quien también le da vida a El Norteño, compartió el principal motivo por el cual la televisora de Chapultepec no le permite utilizar a su personaje.

“No me dejan a la fecha porque el registro no es mío, pero también la gracia de El Compayito era estar chingand* a Javier Alarcón, Raúl Orvañanos y Toño de Valdés, a huev* necesitaba a uno de ellos”, declaró.

En el podcast de La Cotorrisa con Ricardo Pérez y Slobotzky, Edson Zúñiga señaló que el personaje es de Televisa y que también no se quedó con ganas de seguirle dando vida porque sus compañeros no tenían tiempo para acompañarlo en los sketches.

“Luego el fin de semana [queríamos grabar] y ellos no podían porque tenían beisbol o porque narraban basquetbol. Pues si no les gusta el dinero, vámonos, me lo quedo yo”, aseguró en La Cotorrisa.