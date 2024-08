La Final del Clausura 2024 se convirtió en una de las más polémicas de los últimos años, ya que un dudoso penalti marcó la diferencia a favor del América, que le ganó su tercer título consecutivo de Liga MX a Cruz Azul.

Esta tarde se enfrentan los dos equipos en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes por la Jornada 6 del Apertura 2024. Y aunque los aficionados de La Máquina no lo ven como revancha, saben que un triunfo sobre las Águilas servirá de bálsamo para la herida que continúa abierta.

Lee también Periodista deportivo de ESPN revienta la convocatoria de Javier Aguirre: “No hay para más, es una miseria”

¿Tito Villa quiere de nuevo un Cruz Azul vs América en la Final?

La rivalidad entre aficionados del América y Cruz Azul ha incrementado en los últimos años, sobre todo porque se han enfrentado tres veces por el título de Liga MX. En todas ellas se coronó el cuadro de Coapa.

No obstante, parece que no hay miedo entre los fanáticos de La Máquina por una hipotética nueva Final contra las Águilas, ya que no ven con malos ojos una nueva oportunidad de por fin sacarse la espina.

Al menos así lo piensa Emanuel ‘Tito’ Villa, quien dejó claro que le gustaría que al final de este torneo, una vez más celestes y azulcremas se midan por el trofeo del futbol mexicano.

“El aficionado de Cruz Azul ya está curtido, además, ¿cuál es la diferencia de tres a cuatro?

“Claro que tienes sed de revancha y sobre todo por cómo quedó la última Final, por cómo se terminó definiéndola. Yo me he topado con muchos americanistas que lejos de estar contentos con el campeonato, estaban frustrados por la manera en la cual consiguieron la 15”, dijo el comentarista de TUDN.

¡El penal que lo cambió todo en la Final entre América y Cruz Azul! 🧐



¿Con qué palabra describirían este momento? 👀 pic.twitter.com/o5sZURV9Z1 — ZEL (@Mariazelzel) August 27, 2024

¿A qué hora juega Cruz Azul vs América?

La cancha del Estadio Ciudad de los Deportes será testigo del Clásico Joven entre Cruz Azul y América. La Máquina lega como Superlíder mientras que las Águilas marchan en el lugar 12 de la tabla general.