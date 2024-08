El Guardameta de las Águilas del América y convocado a la Selección Mexicana de Futbol con Javier Aguirre, Luis Ángel Malagón, señaló en una entrevista para TUDN, que uno de los momentos más difíciles que ha vivido como guardameta del equipo azulcrema fue afuera de la cancha cuando hizo llorar a un niño.

¿Cómo hizo llorar Luis Malagón a un niño?

De cara al Clásico Joven de la fecha número 6 del Apertura 2024, comentó el momento que tuvo con el infante en un supermercado.

En las propias palabras de Malagón dijo que las cosas ocurrieron cuando estaba haciendo sus compras y de pronto un pequeño se acercó a decirle que se había comprado unos guantes, exactamente los que él usa.

Ángel dijo que se sintió conmovido por el gesto e hizo un cambio de guantes con el menor por lo cual el niño se soltó a llorar de la emoción.

“ayer fui a comprar unas cosas al súper, me encanta ir al súper, se me acercó un niño y me dijo compre tus guantes, se lo que significa comprar unos guantes, juro por Dios, por mi madre, el niño comenzó a llorar. Vas con la buena fe de hacer las cosas”, agregó.

Este sábado el Cruz Azul se enfrenta al América a las 21:10 de la noche en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, juego de la fecha 6 del Apertura 2024.