Javier Alarcón, pese a su edad no tan avanzada, es uno de los periodistas deportivos con mayor recorrido en los medios de comunicación, con experiencia en grandes empresas como Televisa, Imagen Televisión o ahora ESPN; sin embargo, se ha ganado a pulso el desprecio de colegas suyos, entre ellos Raúl Orvañanos, Jorge Pietrasanta y Vannesa Huppenkothen.

Desde rencillas personales hasta exhibidas en pleno programa, Alarcón se ha ganado el odio de compañeros de profesión debido a malos tratos, incluidas groserías y faltas de respeto.

Lee también Jorge Pietrasanta fue reventado por asegurar en el pasado que nunca volvería a trabajar con Javier Alarcón

¿Por qué están peleados Javier Alarcón y Jorge Pietrasanta?

Uno de los periodistas que denunció los malos tratos de Javier Alarcón como líder, fue su compañero actual, Jorge Pietrasanta, quien previo a la llegada de Alarcón a ESPN, había asegurado que 'jamás volvería a trabajar con él'.

"Cuando sientes que tu jefe, en este caso Javier Alarcón, está yendo directamente contigo de manera personal no alcanzas a comprender que hay otras situaciones que pueden modificar cosas. Él mismo reconoció que hay errores que de repente se cometen y que pueden llegar a repercutir en el ánimo de la gente", expresó Pietrasanta, exhibiendo los tratos recibidos por su parte.

Aunque Pietrasanta había asegurado que no volvería a compartir escenario con Alarcón, actualmente trabajan juntos y, al menos en al aire, parece que las rencillas han desaparecido.

¿Por qué Vanessa Huppenkothen no quiere a Javier Alarcón?

Cuando Javier Alarcón era director de Televisa Deportes tuvo un muy desafortunado gesto con Vanessa Huppenkothen tras una apuesta que perdió la periodista con su jefe.

Tras perder la apuesta, Huppenkothen tuvo que posar en bikini sobre Avenida Reforma de la Ciudad de México, además de salir en bikini al aire, algo que la llenó de vergüenza y donde más tarde aceptó que se arrepintió de haberlo hecho.

“Hice cosas que no debí haber hecho y me arrepiento a veces sí. Por ejemplo, apuestas y tienes que salir en bikini, yo creo que la dignidad (está primero), te utilizan como un objeto y la verdad no lo eres”, puntualizó en una entrevista.

¿Cuál fue el pleito entre Raúl Orvañanos y Javier Alarcón?

Raúl Orvañanos, que comenzó su carrera en los medios de comunicación con José Ramón Fernández, compartió camerinos con Javier Alarcón en Televisa, donde se desarrollaba como uno de los narradores y anfitriones oficiales, junto a Enrique 'Perro' Bermúdez.

Sin embargo, pese a que presumía una amistad fuerte con Alarcón, el propio Orvañanos declaró que en su momento se sintió traicionado, principalmente a su salida de Televisa cerca del Mundial de 2006, ya que aseguró que no tuvo el apoyo del ahora presentador de ESPN.

Además, reveló que en Televisa hubo rencillas que desgastaron la amistad. "Sólo que si lo iba a conducir Javier Alarcón yo me voy de Televisa. Era mi programa, venía un Mundial, no se volvió a hablar del asunto. Lo que me molestó con Javier fue que nunca me dijo nada. Quedó un mal sabor de boca por cómo se presentaron las cosas al final”.