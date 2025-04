La comentarista de TNT, Miroslava Montemayor, recordó un problema que tuvo con José Ramón Fernández y que fue investigada por la empresa de televisión en la que laboraba.

Montemayor recordó que en 2017 tuvo un enfrentamiento con "Joserra" cuando ambos trabajaban en ESPN. Y es que a la comentarista no le agradó la forma en que el polémico periodista evidenció a Mario Carrillo.

En charla para el podcast el 'RePortero', Miroslava recordó que Fernández le preguntó a cada uno de los comentaristas que estaban en la mesa para que dieron su opinón sobre un tema y cuando llegó a Carrillo, lo empezó a molestar.

"Joserra" también le preguntó a Miroslava, quien no ocultó su molestia por la forma en que trató a Carrillo: "Vienen conmigo y yo le digo: Bueno, José Ramón, ya te contestó. Ya te dijo una vez", recordó.

"Entonces Joserra dice: Claro porque calladitos nos vemos más bonitos. Como en general, para todos. Luego ya se me fue a mí y dijo: Por ejemplo, tú calladita te ves más bonita", agregó.

Foto: miroslavamont.

Aceptó que llegó a pensar en ofender al periodista pero, al final, prefirió quedarse callada: "Pensé: ¿Qué pedo este güey? ¿Por qué está diciendo eso? Mi cara fue así... Primero como que me saqué de onda y luego dije no, a ver... Le pude haber contestado mil cosas muy ofensivas, que evidentemente la que iba a quedar peor era yo, entonces dije: No me voy a meter con él, porque tengo mucho de dónde agarrarme por muchas cosas. Le dije: Si vieras qué bonito hablo, y al oído mejor. Se quedó así como, ¿qué le digo?".

Recordó que se hizo un escándalo no por lo que sucedió en la redacción, sino porque las redes sociales se encargaron de defenderlo.

"Yo conteste que este señor tiene hijas y que haga ese tipo de comentarios, pues la verdad... Contesté el tuit y ardió Troya".

Comentó que, tras el incidente, se fue de vacaciones pero, sin saberlo, se abrió una investigación en contra de José Ramón Fernández.

"Según yo, platicando con compañeros, lo que pasó es que John Skipper se entera de lo que sucedió. En Estados Unidos que un talento haga un comentario de esos a una compañera es inaceptable, pero en México las cosas son diferentes. Sí hubo una investigación, no sé si fue un regaño, pero sí pasó algo ahí", cerró.

