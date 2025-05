Juan Pablo Fernández decidió continuar con el legado de su padre en los medios de comunicación. Sin embargo, él decidió no ser tan serio como Joserra, por lo que se fue por el camino de la comedia, que la suele fusionar con la conducción.

No es para manos, aprendió de grandes de la industria como Andrés Bustamante y Víctor Trujillo, quienes amenizaban las coberturas de TV Azteca durante Mundiales y Juegos Olímpicos. No obstante, recién Juan Pablo reveló que estuvo cerca de ser futbolista profesional.

¿Por qué Juan Pablo Fernández no debutó en Cruz Azul?

José Ramón Fernández es una auténtica institución en el periodismo deportivo en México. Muchos de sus conocimientos se los heredó a sus hijos, quienes también practican la profesión en los medios de comunicación.

Pero el destino por poco y cambia años atrás para el mejor de los descendientes de Joserra, ya que Juan Pablo contó la ocasión que, aprovechando su gran amistad con Luis Fernando Tena, estuvo a prueba en el primer equipo de Cruz Azul.

Juan Pablo Fernández siempre que puede participa en cascaritas. Foto: Especial

“Le pido a Luis Fernando Tena en Cruz Azul que me dé chance de probarme en el primer equipo, bien cínico. Y Tena me dijo ‘sí órale cabrón, te voy a probar’, porque era muy amigo mío, también sus hijos y sus sobrinos.

“Era el Cruz Azul de Camoranesi, Matute Morales, Diego Latorre. Conejo, Palencia… un equipazo en 99. Primero el torito y no había tocado el balón y Camoranesi así (le dio una patada), al día siguiente el empeine así (hinchado). Me metió a un interescuadras y no la olí, quitársela al matute es imposible. Ahí me di cuenta de que hay una diferencia abismal entre el futbol amateur y profesional”, señaló el hijo de José Ramón Fernández.

Por otra parte, en la charla que tuvo con Yosgart Gutiérrez, exportero de La Máquina, recordó que también se fue a probar junto a Rafa Puente Jr. al Puebla, donde tampoco le fue nada bien en la cancha.

“Cuando desciende Puebla, éramos un grupo muy grande y nos fuimos a probar. Yo me acuerdo que casi no veía bien y me llega un cambio de juego, la intento parar con el pecho y me pegó el balón en la cara”, finalizó Juan Pablo Fernández.