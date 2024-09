El equipo de los Pumas de la UNAM comenzó el Apertura 2024 de más a menos, en las últimas dos fechas los universitarios han quedado a deber, sobre todo en el orden táctico de parte del entrenador Gustavo Lema. El exjugador y ahora comentarista Francisco Kikin Fonseca criticó la postura de la directiva felina con el estratega.

¿Qué dijo Kikín Fonseca sobre Gustavo Lema?

Durante el programa Línea de 4, fue donde Kikín Fonseca expresó su inconformidad con el técnico universitario, resaltando que es necesario que se le exija un ultimátum luego de que los resultados no han sido los esperados.

Lema ha sufrido dos descalabros en la Liga MX, el primero fue contra los Rojinegros del Atlas y el segundo contra Tigres, ambos de manera seguida, hasta el momento la directiva ha dado un voto de confianza.

¿Lema tiene un ultimátum? Foto: Imago7.

“No es normal, es el segundo torneo de Lema. El torneo pasado quedo a un punto de igualar a Mohamed y quedó en la liguilla. Claro me parece increíble, entonces ya no tenemos ningún tipo de paciencia. ¿Cuánto tiempo le das a un técnico para ser campeón en un equipo grande? Desde mi punto de vista son cuatro torneos. Lema lleva dos y el torneo pasado los calificó”, explicó.

Kikín Fonseca quien fue jugador de los Pumas y estuvo en el bicampeonato del 2004, mencionó que la directiva le ha puesto tres partidos más para recuperar el paso, lo que considera algo negativo, pues apenas lleva dos torneos en los cuales ha calificado, pero no han ganado el título.

Pumas se encuentra en la novena posición de la tabla general. Foto: Imago7.

“Empezaron bien el torneo, pero ahora por una mala racha ya lo quieren correr, porque a lo mejor no conectó con la afición, no se me hace justo, como lo estas midiendo, ¿Qué querías que ahorita fueras líder y el torneo pasado subcampeón? ¿En que jornada vamos? Para darle el ultimátum de tres partidos”, agregó.

Los próximos tres encuentros para el cuadro felino, visitará al Necaxa en esta séptima fecha, después recibe en Ciudad Universitaria al Puebla y para la fecha número nueve una vez más recibe a los Xolos de Tijuana, tiempo suficiente para que la directiva evalúe el paso de Lema.