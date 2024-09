El miércoles se dio a conocer una noticia que sorprendió a más de uno, ya que una de las parejas más sólidas de las redes sociales, anunció mediante un comunicado, que después borraron, que terminaron su relación de poco más de cuatro años.

Se trata de los creadores de contenido Paquideus y Mafershof, quienes se volvieron virales principalmente porque mientras ella apoya a los Pumas, él es fiel seguidores del América, juntando de esta manera a las aficiones de ambos equipos.

¿Paquideus y Mafershof sí terminaron su relación?

Luego de que anunciaran en sus respectivas cuentas su separación mediante un comunicado, éste fue borrado, lo que generó infinidad de especulaciones sobre si había sido una noticia fake o se trataba de un hackeo.

Por otra parte, comenzaron a circular muchas versiones sobre el motivo de su ruptura. Una de ellas involucraba a Richard Sánchez, de quien se especuló que mantuvo una aventura con Mafer.

Sin embargo, la propia Mafershof decidió romper el silencio y lanzó una publicación donde aclara todo lo sucedido con su ex y además pidió respeto, ya que está atravesando por un momento complicado en su vida.

“Paquito y yo no estamos juntos, pero eso no le da a la gente el derecho de inventar cosas. Les pido que dejen de suponer dejen, por favor, de inventar, difamar e inventar chismes. Esta decisión la tomamos por el amor que nos tuvimos y nos tenemos", dijo Mafer.

Cabe destacar que pese a que acabaron su relación, seguirán conviviendo, debido a varios proyectos que tiene juntos, como en el Callejeros FC de la People’s League: “Ayuden a que la convivencia siga siendo sana porque no hay nada malo de qué hablar. Él y yo sólo necesitamos tiempo, no inventos de chismes que no son”.

Mafershof aclaró rumores sobre el motivo de su separación con Paquideus. Foto: Especial

¿Cómo reaccionó Paquideus?

Ythan Hernández, mejor conocido en las redes sociales como Paquideus, también habló sobre el final de su relación con Mafershof, exigiendo que dejen de inventar cosas que sólo los desestabilizan.

“Dejen vivir el duelo y de afectar a otros con sus mentiras que solo Mafer y yo sabemos nuestra situación, no ustedes”, comentó el aficionado del América.