Tal parece que la situación que esta viviendo el Guadalajara en este Apertura 2024, es un tema recurrente en todos los programas deportivos de televisión, pues se habla de que son octavos en la tabla general 15 puntos y ahora están a punto de quedarse sin entrenador por la salida de Fernando Gago a Boca Juniors.

¿Qué dijo Mario Carrillo de Chivas?

Una de esas tantas discusiones del Guadalajara fue en el programa de ESPN, donde participa Mario Carrillo, quien desató la polémica al decir que ganar un campeonato con Chivas tiene un gran valor a diferencia de hacerlo con otro equipo de la Liga MX.

“El ganar un campeonato en Chivas es lo más extraordinario que podría pasarte, con mexicanos, con jugadores, a mí me hubiera encantado lograrlo”, señaló Mario Carrillo.

Lo cual hizo encender al resto de los comentaristas que eran Ricardo Peláez, Francisco Gabriel de Anda y Ricardo Puig, este último le pregunto si cambiaria su titulo obtenido con el América, lo cual hizo molestar a Carrillo.

“Tu pregunta es rarísima, no se trata de cambiar un título, tienes que darle la calidad a esta institución y les he peleado a estos dos (Ricardo Peláez y Francisco Gabriel de Anda) desde afuera, desde la mesa, desde adentro y les he levantado la mano y no me hicieron caso porque en verdad es un reto muy importante ganar con Chivas”, detalló.

¿Qué pasa con Fernando Gago?

El equipo de Guadalajara actualmente se encuentra en puestos de liguilla, lamentablemente se enfrenta con otros problemas, uno de ellos es la salida del entrenador Fernando Gago, quien llegó para la pasada campaña, pero ahora tiene otro objetivo que es salir del club.

Si llega a concretarse la salida de Gago para llegar al Boca Juniors de Argentina, no estará presente para el partido contra el Atlas de la fecha 11 del campeonato mexicano.