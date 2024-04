Real Madrid y Manchester City protagonizaron el mejor partido de la Ida de Cuartos de Final de Champions League, ya que el Estadio Santiago Bernabéu fue testigo de un encuentro lleno de goles (3-3).

No obstante, al menos en México, el resultado fue opacado por un polémico comentario durante la transmisión del partido, donde todos los señalamientos fueron en contra de Marion Reimers.

Lee también Reventaron a Marion Reimers por comentario racista en plena transmisión ¡Comparó a Rüdiger con King Kong!

¿Cómo reaccionó Marion Reimers tras acusaciones de racismo?

Antonio Rüdiger y Erling Haaland vivieron un partido intenso, donde el zaguero alemán prácticamente no dejó hacer nada al noruego en el terreno de juego, debido a su férrea marca.

Marion Reimers se dio cuenta de esta situación, por lo que decidió realizar una analogía que no salió como esperaba, ya que comparó a los jugadores como si se tratara de la batalla de King Kong ante Godzilla.

La comentarista parece que de inmediato se dio cuenta de su error, por lo que aseguró que el jugador merengue tenía el poderío del monstruo japonés y el ariete del City con el de Kong.

Ese comentario no pasó desapercibido en redes sociales, por lo que comenzaron a reventar a la comentarista, tachándola de racista y exigiendo que tuviera un casigo severo.

No obstante, a la Reimers parece que no le afectaron las críticas, ya que en redes sociales, específicamente en Instagram, realizó varias publicaciones donde no tocó el tema.

No así en los comentarios, porque los internautas no dudaron en atacarle, le recordaron su comentario racista, aunado a que le pidieron que dejara de narrar los juegos de Champions League.