La relación que mantienen Lionel Messi e Ibai Llanos es muy bien conocida. Cuando el astro argentino tuvo su última cena en Barcelona, previo a la salida del conjunto blaugrana, el streamer fue uno de los invitados entre grandes personalidades del club y ante la privacidad y exclusividad que esa reunión representaba.

Este lunes, luego de que Messi ganara su octavo Balón de Oro, confirmándose como el mejor futbolista de la épica, el argentino mantuvo una charla con Ibai en zona mixta, aunque fue a distancia, ya que el streamer estaba haciendo transmisión en vivo.

¿Qué le dijo Messi a Ibai Llanos después del Balón de Oro?

A su salida de la gala del Balón de Oro, Messi tomó la entrevista con Ibai, donde le recriminó una acción del pasado, mostrando su enojo hasta el punto de llamarlo 'hijo de puta'.

"Estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día. Eso de que mandaste mensaje y lo hiciste todo público. No te voy a contestar más, ahora no te voy a contestar más. Hacés todo público. No tenés privacidad. Yo te contesté bien, de buena onda. No lo mostraste pero lo dijiste. Ah, cambia de tema el 'hijo de puta'", le dijo Messi a Ibai.

Aunque todo pareció en buen rollo, ya que después de recriminarle, contestó a Ibai en buenos términos, aceptando que el Balón de Oro llegó de la mano de la obtención del Mundial de Qatar 2022 con sus selección.