La afición mexicana que sigue a la Selección en esta Copa del Mundo volvió a robarse los reflectores, con lo bueno y con lo malo. Desde la previa del partido, cánticos y bailes demostraron por qué el futbol se vive de manera diferente en este país. Sin embargo, el grito prohibido por la FIFA volvió a aparecer.

Sucedió una vez más, antes de la primera pausa de hidratación y en el primer despeje del portero de República Checa, Matej Kovar.

En esta Copa del Mundo, es la segunda vez que este grito se hace presente, ya que en el partido entre Suecia y Túnez, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos en Monterrey, la afición regiomontana también gritó el insulto que prohíbe la FIFA en los estadios del futbol mexicano.

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Si bien este grito homofóbico fue al inicio del partido, pero sirvió para ensuciar lo que venía siendo una actuación deslumbrante por parte de los seguidores del Tri.

Pasan los años y no importa si es en partidos amistosos o en el máximo escenario como la Copa del Mundo. La afición mexicana -al menos un gran sector- no entiende que hay cosas que no pueden repetirse y el grito homofóbico es una de ellas.

A pesar de este incidente, la fiesta en las tribunas se vivió en paz. Checos y mexicanos convivieron en paz, incluso en las tribunas del estadio Ciudad de México bailaron juntos al ritmo de ‘La Chona’ y ‘El Sonidito’. La rivalidad, quedó solamente para lo que sucede dentro del campo de juego.