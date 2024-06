Checo Pérez se ha quedado lejos de las expectativas en la temporada 2024 de la Fórmula 1, debido a que en las últimas carreras ha tenido problemas con su auto, por lo que no ha podido sumar puntos.

Incluso, el actual subcampeón del mundo está lejos de los tres primeros lugares de la clasificación, por lo que con su contrato renovado en Red Bull, ya no debería de tener otra cosa en mente más que comenzar a remontar posiciones.

¿Qué predicción hizo Mhoni Vidente de Checo Pérez?

Checo Pérez, luego de que en las últimas dos carreras no las pudo concluir, sabe que el Circuito de Barcelona-Catalunya debe ser la pista que marque su ascenso de cara al cierre de la temporada.

Y parece que los astros se moverán en favor del piloto mexicano, ya que según Mhoni Vidente, de cara al Gran Premio de España, todo parece indicar que el tapatío ganará por primera vez en el año una competencia.

“Ya se le alumbra otra cosa a Checo, que ahora (GP de España) va a subir al podio como primer lugar", comentó la astróloga cubana.

¿Por qué renovaron a Sergio Pérez en Red Bull?

Por otra parte, Mhoni Vidente fue contundente al revelar las razones por las que Red Bull decidió acceder a las peticiones del Checo Pérez, quien deseaba dos años más de contrato y al final, sí se los otorgaron.

“Él es muy buen piloto, el dueño de Red Bull no lo quería, pero Checo Pérez le dijo, me llevo mis 11 millones de dólares en patrocinios si no me das la renovación de contrato. Los patrocinadores son mexicanos y están apoyando al talento mexicano", dijo en el programa del Heraldo.