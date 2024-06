En el mundo del futbol, las opiniones y comentarios de los analistas pueden generar controversia y debates acalorados, especialmente cuando se trata de figuras reconocidas dentro del balompié mexicano como Oswaldo Sánchez y Miguel Herrera.

Recientemente, el director técnico conocido como el 'Piojo' ha expresado abiertamente su opinión sobre las intervenciones del exarquero como analista deportivo, particularmente centradas en la valoración de los porteros.

Oswaldo Sánchez, quien en su etapa como cancerbero activo protegió la puerta de equipos como Atlas, América, Chivas y Santos, así como de la Selección Nacional; ha encontrado un nuevo rol en la televisión como analista de TUDN. Sin embargo, su enfoque recurrente en destacar las actuaciones de los guardametas ha suscitado críticas entre algunos sectores de la afición y ahora del propio Miguel Herrera.

¿Qué fue lo que dijo Miguel Herrera sobre Oswaldo Sánchez?

Herrera, quien recientemente debutó como comentarista en Fox Sports, no ha dudado en lanzar una crítica a Oswaldo. En sus declaraciones, el 'Piojo' subraya la importancia del portero en cualquier formación táctica, refutando la idea de que los arqueros sean menospreciados en las estrategias de juego. Al contrario, los describe como los jugadores más valiosos dentro de un equipo.

“Oswaldo siempre dice '1-4-2...'. En el futbol no lo nombramos, porque es el único lugar en la cancha... ¡que no puedes poner dos!. Osea, en la defensa puedes jugar con tres, con dos, con cinco, con uno, con siete; como tú quieras; pero en la portería nada más juegas con uno. Él siempre dice ‘no es que al portero no lo toman en cuenta’, claro que lo tomamos en cuenta, si es el más valioso del equipo”, dijo Miguel Herrera durante una entrevista.