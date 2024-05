América se encuentra en un bache deportivo, donde no cerraron de la mejor forma la fase regular y además quedaron eliminados de la Concacaf Champions Cup a manos del Pachuca.

Mucho se ha señalado a Kevin Álvarez e Igor Lichnovsky, debido a que parece que su nivel ha ido a la baja por su podcast de la ‘Triiisecta', ya que la afición argumenta que los jugadores están más concentrados en ese proyecto que en el futbol.

¿Qué dijo Miguel Layún de la prohibición de la ‘Triiisecta'?

Hace unas horas, en un video que subió a redes sociales, Igor Lichnovsky anunció que el podcast que comparte con Kevin Álvarez y Miguel Layún tomará una pausa. Eso molestó mucho al exjugador azulcrema, quien señaló que no tiene nada de malo el podcast.

Incluso aseguró que los críticos prefieren que se vayan de fiesta, aunque eso merma su desempeño en la cancha, pero como no se dan cuenta, eso sí es válido, contrario al podcast, donde dejan claro que los fines de semana hace algo tranquilo que no afecta a nadie.

“Se juntan a las nueve de la noche, platican, hablan tonterías se ríen un rato, conviven con su comunidad, conviven con su gente. ¡Oye, que fregón! En vez de que estén quién sabe en dónde, en una fiesta, empedando, con una mujer, haciendo cosas que no deben hacer en un domingo.

“¿Juntarnos tres amigos a platicar tiene algo de malo? Tendrá tanta importancia o es simplemente porque lo muestra y genera un conflicto, pero si entonces me voy de peda como jugador, un jueves o un viernes antes de la concentración y llego en no condiciones óptimas, pero como no se enteraron, está bien”, comentó el exjugador de las Águilas.