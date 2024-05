Luego de unos meses de duración desde el nacimiento del podcast 'La Triiisecta', donde participan Kevin Álvarez e Igor Lichnovsky, junto a Miguel Layún, todo parece indicar que el proyecto tomará un descanso.

Así lo anunció el propio Igor Lichnovsky a través de sus redes sociales, donde el jugador detalló los motivos de esta decisión, la cual, afirmó, fue tomada por voluntad propia y no por petición de la directiva azulcrema.

¿Cuál es el motivo por el que harán una pausa en 'La Triiisecta'?

De acuerdo con el jugador de las Águilas, el podcast que el defensa chileno realiza con su compañero Kevin Álvarez y con Miguel Layún no continuará de momento con sus actividades por respeto al momento por el que atraviesa el América, esto después de la eliminación del conjunto de Coapa en la Semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf, ante Pachuca, y por que también están por enfrentar la Liguilla del Clausura 2024.

"Por respeto a la situación, a lo que está pasando, que a nosotros nadie nos ha dicho que hay que detener, hay que frenar, hay que hacer algún 'stop', pero por respeto quizás es buena idea no continuar con los 'streams', probablemente. Lo vamos a cuestionar, analizar con nosotros, entre nosotros, hay momento para todo, no estamos casados con nada, simplemente nuestra intención es poder conectar la realidad del futbolista con el aficionado y que no se dejen llevar por lo que comentar personas que no están en lo interno”, manifestó Lichnovsky.

Luego de que el equipo azulcrema fuera eliminado de la Concachampions, los dos integrantes de 'La Triiisecta' fueron duramente criticados sobre si no están concentrados al cien con los compromisos de su escuadra; sin embargo, Igor dejó en claro que las actividades de su vida privada no influyen en su rendimiento con el equipo.

"A pesar de este día difícil, doloroso, van a venir días mejores, vamos a dar lo mejor de nosotros. Lo que hacemos en nuestra vida privada nunca, nunca, nunca, interfiere en lo que es nuestra profesión; si en algún momento la interfiera, créanme que nosotros mismos somos los responsables de darle 'stop'", comentó el sudamericano.

Cabe señalar que luego del anuncio de Lichnovsky sobre la pausa del podcast de los americanistas, muchos usuarios y medios de comunicación se han cuestionado sobre si realmente sera un receso en lo que se disputa la Liguilla del Clausura 2024 o si este es el fin del programa de Igor, Álvarez y Layún.