David Faitelson tiene imán con la polémica. Luego de que salió de ESPN para integrarse al equipo de Televisa, se ganó el desprecio de muchos de los compañeros con los que trabajó en TV Azteca.

Uno de ellos fue Odín Ciani, quien le recordó que toda su carrera aseguró que nunca trabajaría en esa empresa, además de que lo criticó por los ataques en contra de José Ramón Fernández, el mentor de ambos.

¿David Faitelson amenazó con golpear a Odín Ciani?

Odín Ciani en el pasado aseguró que él hacía todo el trabajo en los reportajes de color que le dieron más fama a David Faitelson en TV Azteca. Como era de esperarse, el comentarista de Televisa lo negó todo.

Sin embargo, Odín señaló que pese a que actualmente no tienen ningún tipo de relación, en el pasado fueron muy amigos, ya que trabajaban de la mano para sacar buen material para la televisión.

No obstante, dejaron de ser amigos, pero no sólo eso. El reportero de ESPN aseguró que ha recibido amenazas de David Faitelson, quien le ha mandado decir con conocidos que lo va a golpear en cuanto lo tenga de frente.

David Faitelson y Odín Ciani trabajaron muchos años juntos en TV Azteca y ESPN. Foto: Especial

“Ya no (somos amigos). Yo le tengo mucho cariño, aprecio y respeto a David, por lo que vivimos. En esta etapa final de su carrera cambiaron las cosas, horrible. Yo me acerqué con él y le dije ‘¿qué pasa?, dime ¿qué te hice?’. Me dijo ‘perdóname, soy yo el que ha cambiado’.

“Después me mandó a decir que me iba a romper la madre, algo pasó con David. Me enteré que alguien le dijo que yo había hablado de él, es una mentira. Han sido críticas, ataques, mandarme decir que me va a romper la madre, cuando él no es así, no es un tipo de golpes”, dijo Odín Ciani.

Por otra parte, Ciani aseguró que no solamente David Faitelson tiene problemas con él, ya que también su esposa le ha mandado mensajes para insultarlo y tacharlo de “malagradecido”.

“Tuvimos una amistad y cariño que llegó hasta nivel familiar… Me escribe la esposa (de Faitelson), amenazándome, diciéndome ‘malagradecido’. Por qué, si yo estoy aquí, yo no lo abandoné”, dijo en charla con Ricardo Peláez.