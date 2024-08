Oscar De La Hoya is out of control wearing a THONG. Dancing with his ♻️🚮🙈 Girlfriend. She posted this and the internet will do what it do⚠️☠🤣🙅‍♂️🤷‍♂️. #trending #trend #viral #parati #fyp #oscardelahoya #Dancing #boxing #boxeo #boxingfan #noboxingnolife #boxingnews pic.twitter.com/wAGt80UMWh