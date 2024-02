Pepe Segarra protagonizó un momento muy divertido con sus compañeros Enrique Burak y Toño de Valdés durante un programa previo al Super Bowl LVIII.

Segarra provocó la burla por parte de sus colegas cuando en plena transmisión sacó un pequeño vaso, el cual era un recuerdo del Super Bowl LIV que también disputaron los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco.

“Este wey trajo un pinche vaso", comentó Burak, a lo que le siguió la risa de Toño de Valdés, provocando la molestia de Segarra.

"En este mismo momento yo me largo porque no te gusta nada. Hubieras traído algo, y tú también. Llevó tres años trayendo algo y todavía se enojan. No les digo lo que se merecen porque les tengo respeto pero son unos pin..", respondió.

Esta tercia ha estado junta en las transmisiones de la NFL desde 1985 y nos ha regalado toda clase de momentos.

