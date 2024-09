Perro Bermúdez aseguró que varios medios lo han buscado luego de su salida de Televisa

Enrique ‘Perro’ Bermúdez se convirtió en una de las voces más memorables de los medios de comunicación en México, ya que con su estilo único a la hora de narrar, cautivó a varias generaciones, ya que laboró durante 47 años en Televisa.

Sin embargo, de manera inesperada, la semana pasada el famoso cronista anunció que dejaba la empresa de Emilio Azcárraga Jean, por lo que estaba abierto a nuevos proyectos. En una reciente entrevista, el Perro Bermúdez aseguró que ya tiene varias ofertas sobre la mesa.

¿En dónde va a trabajar el Perro Bermúdez?

Hace unos días el portal Récord reveló que el Perro Bermúdez estaba ‘bloqueado’ por Televisa, ya que tenían aún un año de contrato y les ofrecieron pagárselos con la única condición de que no trabajaran en otro medio de comunicación que le pudiera competir a TUDN.

Esa información fue corroborada por el propio Bermúdez de la Serna, quien al parece está contemplando perder ese dinero y seguir con sui carrera en otro lado, ya que de lo contrario, se sentiría incompleto si no hace lo que más le gusta.

“Yo en ese momento agradecí a Televisa, agradecí a TUDN. Agradecí el haber terminado con ellos, porque en Estados Unidos tenemos un contrato por un año más, donde te pagan absolutamente todo como si estuvieras trabajando y en ese contrato la única forma de que te dejen de pagar es que te vayas a otro medio. Yo definitivamente no puedo dejar de trabajar, porque moriría de tristeza.

Así fue como se despidió el Perro Bermúdez de Televisa con su mensaje en redes sociales. Foto: Especial

Por otra parte, el Perro Bermúdez aseguró que en cuanto anunció en redes sociales que había dejado Televisa, comenzaron a lloverle ofertas para seguir trabajando, aunque aseguró que ve lejana la posibilidad de integrarse a un medio de comunicación del alcance de Televisa. De momento, se tomará un par de meses antes de decidir su futuro.

“Tal vez ya no (trabajaría) en medios de comunicación importantes, aunque déjame decirte que a los tres días que comuniqué eso (salida de Televisa) ya he tenido algunas ofertas, tal vez no narrando, a lo mejor haciendo programas, una mesa de polémica, si no definitivamente un canal de YouTube, hay varias opciones.

“Es muy difícil, el levantarte cuando estás acostumbrado a trabajar todos los días, levantarte y no tener que hacer… pero sí extraño el ‘jale’, el trabajo, pero ahorita me voy a echar dos mesesitos descansando totalmente después de años y años y años de trabajo”, dijo a Récord.