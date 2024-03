Este domingo se jugará la Final de la Concacaf Nations League, torneo al que Estados Unidos llega como Bicampeón, por lo que México tendrá la difícil misión de quedarse el título y, de paso, cobrar venganza de la humillación sufrida ante los norteamericanos en las dos ediciones pasadas.

Se espera que Jaime Lozano mande a sus mejores jugadores al terreno de juego del AT&T Stadium y aprovechen el hecho de que el cuadro de las Barras y las Estrellas llegará con más desgaste, debido a que en la Semifinal ante Jamaica, lo tuvieron que resolver en tiempos extra.

¿Qué hizo el Perro Bermúdez?

De cara al choque entre México y Estados Unidos, a más de uno le viene a la memoria el juego de la Final de la Copa Oro de 2011, donde contra todo pronóstico, Giovani dos Santos encabezó la remontada ante los locales para quedarse el título.

Ese gol del ‘10’ del Tri tiene como ingrediente extra la narración de Enrique ‘Perro’ Bermúdez, que pese al pasar de los años, no ha sida olvidada por los aficionados, al grado de que actualmente hasta en un meme se convirtió.

Es por ello que el Perro trató de motivar a los jugadores del tricolor, ya que en sus redes sociales revivió aquella épica narración de Gio, donde con un globito metió un gol a los norteamericanos que parecía imposible.

“Ahora que van a enfrentarse en la Final de la Nations League del Final Four el equipo de México y Estados Unidos, recuerdo, me viene a la mente la anécdota del gol que me tocó cantar, aquel de Gio cuando dije ‘¡fírmala, Gio, fírmala, Gio!’, hizo un golazo impresionante, unode los mejores que se ha vivido en el Clásico de la Concacaf”.

Firmala Gio ,Firmala !! Ojala sea un presagio de triunfo de @miseleccionmx !! pic.twitter.com/DGV8YHfKe8 — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) March 23, 2024

¿Cuándo y dónde ver la Final de la Concacaf Nations League?