El equipo del Cruz Azul es el principal candidato para llevarse el campeonato del Apertura 2024, en el juego de los cuartos de final se enfrentará a los Xolos de Tijuana, lejos del favoritismo que puede tener el equipo que dirige Martín Anselmi, también hay una presión muy grande porque consigue la décima estrella.

Lee también Hércules Gómez afirma que América es el único grande de México porque Chivas sólo es popular

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre el Cruz Azul en la Liguilla?

Parte de esta presión es originada por algunos comentaristas y expertos del balompié mexicano, uno de ellos es Miguel Herrera que se encuentra en su faceta como comentarista enfatizando hay gran posibilidad de que se quede en los cuartos de final.

Otra parte del mal augurio para el Cruz Azul es que todas las categorías de las fuerzas básicas fueron eliminadas en la primera fase de la Liguilla, por lo cual esperan que el equipo mayor pueda refrendar cada partido como lo hicieron durante toda la temporada y donde sumaron 42 puntos.

Cruz Azul sería uno de los tres equipos que no se vio afectado por la clausura del inmueble. Foto: Imago7.

Ante esto el Piojo reconoció el gran torneo que hicieron, pero este puede quedar en el olvido si no avanzan a las semifinales y a la final y quien tendrá más presión es el técnico argentino.

“Anselmi tiene más presión por el gran torneo que ha hecho, porque obviamente el haber jugado una final, haber perdido, luego un torneo rompiendo un récord histórico. Si no gana el titulo no vale nada todo lo que ha hecho, no vale nada si no has ganado todo lo demás”, agregó.

'ANSELMI TIENE MÁS PRESIÓN POR EL GRAN TORNEO' 😱



Para @MiguelHerreraDT si no se gana el título no importa el gran torneo de Cruz Azul. @CHermosillo27 dice que Demichelis tiene más presión en este momento. #LUP pic.twitter.com/HNbA2ZEXAm — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 25, 2024

Finalmente, Herrera dijo que a Cruz Azul lo único que le sirve es ser campeón para que valga la pena este torneo, por lo cual los involucrados están más obligados a tener que entregarle el campeonato a la afición.