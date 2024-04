La Champions League entró en su etapa más emocionante. Para muestra los Cuartos de Final, donde PSG y Borussia Dortmund son los primeros invitados a la antesala del duelo por la Orejona.

Y sin duda el encuentro entre Barcelona y Paris Saint-Germain fue vibrante de principio a fin, siendo los parisinos lo que se quedaron el triunfo. Luego de la eliminación culé, en casi todas las mesas de debate de los único que se habla es del fracaso del equipo de Xavi Hernández.

¿Por qué se peleó el Pollo Ortiz con Omar Zerón?

Luego de que se concretó la eliminación del Barcelona a manos del PSG, en el programa de TNT Sports, ‘Todos somos técnicos’, los analistas dieron su punto de vista sobre el fracaso blaugrana.

No obstante, los ánimos subieron de todo, todo esto por un comentario del Pollo Ortiz, recordando que el Barcelona tuvo doble pérdida este día, ya que se quedaron sin pasar a las Semifinales y se esfumó la posibilidad de ir al Mundial de Clubes de 2025.

Omar Zerón, fan a los culés, creyó que el comentario de su compañero fue con toda la intención de burlarse de él, por lo que le respondió con un “nadie te preguntó”, situación que enfureció a Raoul Ortiz.

“Me da risa, porque tú a mí no me tienes que preguntar. Yo puedo decir aquí lo que se me pegue la regalada gana. Estoy dando una información que es real”, señaló Ortiz, mientras Gustavo Mendoza y Marion Reimers optaron por no meterse en la discusión.