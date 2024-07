Previo al duelo de Uruguay ante Brasil, Televisa realizó una cobertura antes de que estas dos escuadras saltaran a la cancha, pero jamás imagino que dos de sus figuras más importantes en las transmisiones que han acompañado durante toda esta Copa América, protagonizaran una caliente discusión, tratándose del comentarista David Faitelson y el entrenador de futbol Ricardo La Volpe.

¿Que le dijo Ricardo La Volpe a Faitelson?

En el programa llamado Línea de 4, se habló del desempeño que ha tenido Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay, en el cual La Volpe quiso decir que a su compatriota le faltó dirigir a un equipo grande de futbol para consagrar su carrera.

Rápidamente Faitelson contestó, que Lavolpe tampoco había dirigido a un equipo denominado grande, despertando el enojo del bigotón, recordando su paso por Boca Juniors.

Nuevamente Faitelson le recordó a su compañero que su etapa en Boca Juniors no fue la mejor, recordándole que perdieron la liga, encendiendo nuevamente la molestia del entrenador,

De Lavolpe aguanto cualquier cosa, menos que me diga que Marcelo Bielsa no es uno de los mejores entrenadores del mundo… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) July 7, 2024

“¿De qué carajo me hablas? Me vivieron a buscar dirigiendo México, vos no podes dirigir ni en la puerta de tu casa ni en un patio, en el patio no te dan a los chicos porque vas arruinar a los jugadores, vos dedícate al boxeo, a mi no me hables de futbol, no tienes ni idea, te dejas llevar por la estadística y yo me dejo llevar por otras cosas”, añadió.

Finalmente, David decidió no seguir respondiendo los comentarios de Ricardo, pero aprovecho minutos después en su cuenta de X, que tiene una gran relación con el entrenador argentino, pero hay situaciones que está de acuerdo con él.