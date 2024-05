José Ramón Fernández es un histórico periodista deportivo mexicano, mismo que ha cimentado su carrera en la crítica contra los organismos de poder y sus equipos, principalmente ante América y Selección Mexicana, conjuntos pertenecientes a Televisa y dueños de los equipos en la Liga MX.

Ante esto, en una discusión en Futbol Picante, Ricardo Peláez, exjugador de América, Chivas, Necaxa, y exdirectivo de Cruz Azul, del Rebaño y de las Águilas ha arremetido contra el periodista, asegurando que jamás se han podido comprobar las teorías de conspiración contra el cuadro azulcrema ni contra otros.

¿Qué le dijo Ricardo Peláez a José Ramón de sus teorías de conspiración contra América?

Mientras la discusión giraba en torno al tema de Igor Lichnovsky y su escapada al Gran Premio de Miami de Fórmula 1, Peláez aprovechó para recriminarle a José Ramón por su discurso antiamericanista.

"En el tema de las conspiraciones, no sé si les pasó a Roberto o a Hugo, en la cancha, que te sientes perseguido. En mi paso por América como jugador o directivo sientes que te están perjudicando, y luego te pasas a Cruz Azul y sientes que te perjudican. Sientes que todo va en contra tuya, y realmente nunca se ha demostrado que existan esas cosas. Tampoco seamos tan malpensados", expresó Peláez.

A lo que José Ramón Fernández le contestó: "¿No te acuerdas de la Final del 84'?", a lo que puntualmente respondió Peláez: "No lo sé, José Ramón, pero yo nunca lo he visto o me lo han comprobado".

Añadiendo a esto, Roberto Gómez Junco se lanzó contra el América: "El que se pone una camiseta siempre se siente perjudicado. Sin ponerte una camiseta, pienso que en algún tiempo el América fue favorecido, pero también creo que desde hace rato dejó de serlo. Antes era un poder, un nímodo, nadie te revisa, haces lo que te da la gana. Al América si hay que cuidarlo mucho en ese rubro, arrastra con una tradición de decisiones cuestionables". Mientras José Ramón reclamaba: "Sigue siendo favorecido".