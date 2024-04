La relación entre Álvaro Morales y Ricardo Peláez, desde el regreso del exjugador profesional, director deportivo y analista de televisión, ha sido un tanto ríspida, donde incluso protagonizaron un momento muy duro e incómodo, donde el excomentarista de TUDN llenó de insultos al presentador.

Sin embargo, este martes parece que todo ese mal ambiente entre el presentador y el analista ha quedado en el pesado, ya que protagonizaron un caluroso abrazo en pleno programa de Futbol Picante en ESPN.

Luego de que debatían la situación actual del América, donde la mesa discutía las chances de las Águilas para convertirse en un equipo de época en Liga MX, la situación se tornó un tanto extraña, y ahí llegó el abrazo.

Primero, Ricardo Ferretti aseguraba que para que América logre convertirse en un equipo de época deberá pasar un tiempo ganando títulos, algo con lo que coincidió Rafael Puente, afirmando que las Águilas deberán ligar títulos y éxitos en estos años. Incluso, el exdirector técnico de Tigres aseguró que Álvaro Morales debía preguntar de forma distinta, a lo que Peláez saltó.

"No necesariamente. El Tuca hizo un equipo de época y no necesariamente fue campeón, campeón, campeón. Yo creo que la pregunta fue bien planteada. Ahora parece que lo estoy defendiendo (a Álvaro Morales)", expresó Peláez.

Inmediatamente Morales expresó: "deja lo abrazo, deja lo abrazo. Mi hermano, Ricardo Peláez", y se levantó para darle un abrazo.

Ricardo Peláez insultó a Álvaro Morales en pleno programa

El analista que ha formado parte de TUDN e ESPN, se calentó en un programa inmediatamente después de su regreso con Álvaro Morales, donde aseguró que el presentador 'habla pura estupidez'.

Te voy a dar una explicación, porque este señor (Álvaro) habla y dice cualquier estupidez en cualquier momento. Es un asado organizado por los jugadores y después nos invitan un rato, te sales y te vas, es algo que se hace durante una temporada, lo que pasa es que el señor no conoce las condiciones, yo no organice algo así para tener éxito, tú estás en tu persona, traes hojas, investigaciones y la madre, no voy a caer en tu juego", expresó Peláez

Por fin alguien pone en su lugar al payaso de Álvaro Morales no cabe duda q Ricardo Peláez le traía ganas desde hace mucho bien por el pic.twitter.com/PNkAZlJNGe — Kevin (@kevinlopezmejia) January 23, 2024