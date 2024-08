Ana Guevara ha tenido encima los reflectores en las últimas dos semanas. La titular de la Conade, fue captada en un restaurante prestigioso en París durante los Juegos Olímpicos y fue exhibida a su regreso de éstos, ya que lo hizo en un costoso asiento de primera clase.

Y en su comparecencia ante los medios de comunicación, la presidente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), explotó antes los cuestionamientos, sobre si había usado dinero público para solventar sus gastos en la justa de verano.

¿Salinas Pliego defendió a Ana Guevara?

Ana Guevara ha dado mucho de qué hablar, sobre todo después de la conferencia de prensa que dio la tarde del miércoles, ya que soltó varias frases bastante polémicas, aunque quizás la que más eco generó fue la de sus gastos.

“Todo lo que gano, me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana, No tengo marido, ni marida. Ni nadie que me exija por qué gasto", dijo la titular de Conade.

Y las críticas no se han hecho esperar, debido a que la servidora pública ha sido severamente atacada por sus palabras. No obstante, hubo quienes aplaudieron la manera cómo se defendió.

Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, salió al quite por Ana Guevara, argumentando que si ganan bien tiene derecho a gastar ese dinero en lo que desean. Aunque también parece que su mensaje fue un poco en tono irónico.

“Aplica también para nosotros los empresarios, no solo para los políticos que luego andan de llorones, porque ganamos mucho los que trabajamos y no queremos dejar que nos extorsionen”, publicó en X.