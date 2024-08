Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), ha sido uno de los personajes más señalados en los últimos días, debido al pobre desempeño del deporte mexicano en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La Delegación Mexicana logró cinco medallas, muy lejos de las nueve que prometió la exatleta antes de que comenzaran las actividades en la justa de verano. A su regreso al país, la servidora pública dio una entrevista donde al parecer, perdió las formas ante los cuestionamientos.

Lee también Tatiana Flores lanzó contundente mensaje luego de quedar fuera del Mundial Sub 20 con México

¿Por qué se enojó Ana Guevara?

Ana Guevara fue criticada con severidad durante los Juegos Olímpicos, debido a que fue captada en un exclusivo restaurante en París. Además, en su regreso del evento, lo hizo en un asiento de primera clase.

Al ser cuestionada por los medios de comunicación, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), respondió en tono molesto, ya que considera que no tiene por qué estar explicando en qué gasta el dinero que ha ganado gracias a su trabajo.

"Todo lo que gano, me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana, No tengo marido, ni marida. Ni nadie que me exija por qué gasto", dijo Ana Guevara.

#VIDEO 📹 | Ana Gabriela Guevara aseguró que ella pagó su vuelo.



🎙️ "El vuelo fue pagado de mi bolsa. Ya pedí la factura". pic.twitter.com/L8cD0vnmnf — De10Sports (@De10Sports) August 14, 2024

Y eso no fue todo, en todo momento negó que los gastos que tuvo a lo largo de más de dos semanas en París salieron de su bolsillo y no del erario público, como muchos ha estado especulando.

"Estuvo lo del avión, lo del restaurante. En México es percibido un restaurante caro, pero en París es un restaurante promedio. Pueden ver en transparencia, voy a hacer pública la factura, fue pagada de ni bolsa", agregó.

La conferencia de Ana Guevara ha sido muy debatida en muchos medios de comunicación, ya que sus polémicas palabras dejan ver que no está nada contenta con los resultados en los Juegos Olímpicos, pese a que ha dicho lo contrario.