En un reciente episodio del podcast 'Luchando por tus sueños', conducido por el gladiador, actor y presentador Latin Lover; el exluchador Carlos Santiago Espada, conocido en el mundo del pancracio como Konnan, hizo una impactante revelación sobre un incidente que sufrió en vida La Parka.

Durante la entrevista, el cubano estadounidense compartió detalles de un episodio trágico que vivió el Estandarte de la Triple A revelando que el luchador fue víctima de un secuestro en su tierra natal, Sonora.

Según el relato de Konnan, La Parka, quien en ese momento estaba en la región por razones personales o de trabajo, fue víctima de un secuestro después de recibir una llamada telefónica.

"Me recuerdo que él me dijo que fue a un hotel por allá por Hermosillo, Guaymas, por allá... y que le habían hecho una llamada de teléfono, que tenia que ir al hotel de enfrente para algo, y cuando fue ahí donde se lo chingaron", platicó Carlos Santiago a Latin Lover.

¿Quiénes secuestraron a La Parka?

La Parka fue capturado y sometido por sus secuestradores, quienes, según la información proporcionada por Konnan, mantenían comunicación con sus cómplices desde una celda en prisión.

"Que todo el dinero que le estaban pidiendo, lo estaban haciendo desde una celda en la cárcel, tenían unos güeyes afuera que los estaban ayudando, pero las órdenes venían de ahí", especificó el exgladiador isleño.

Konnan relató que La Parka le mostró una fotografía de aquel momento en la que aparecía con los ojos vendados y claramente perturbado.

"Él (La Parka) me mandó una foto -que la tengo en mi otro teléfono, un día si lo quieres ver, te lo enseño- donde él me enseñó, no sé cómo él la obtuvo, a lo mejor se lo dieron los policías; donde está con una venda (en los ojos) y está espantado", recordó.

Afortunadamente, Rey Escorpión, también luchador, jugó un papel crucial en la resolución del secuestro. Según Konnan, Rey Escorpión utilizó su influencia y conocimientos locales para ayudar a La Parka a salir bien librado de la situación.

"Rey Escorpión lo ayudó mucho, porque era como su terreno y lo ayudó a sacarlo", apuntó.