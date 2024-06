La polémica salida de Robert Dante Siboldi del banquillo de Tigres que se informó la tarde del martes detonó infinidad de especulaciones sobre los motivos reales que llevaron a la directiva a tomar dicha decisión.

Una de las más sonadas es la que asegura que en la Liguilla, previo al Clásico Regio de Cuartos de Final, gente cercana al entrenador uruguayo le habría vendido la estrategia táctica que iban a usar a miembros de Rayados. De momento no se ha comprobado nada.

¿Por qué reventaron a Juan Ramón Palacios Chapa?

Las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo. Por un lado son una gran herramienta para saber se noticias relevantes al momento, aunque en ocasiones muchos se aprovechan de ciertos eventos para difundir información falsa.

Y lamentablemente en el caso de Siboldi y su repentina separación del cargo en Tigres abundan este tipo de noticias, pero ninguna como la que involucra a Tatiana Flores, futbolista del equipo.

En redes sociales se viralizó la versión de que Robert Dante Siboldi y Tatiana Flores tuvieron encuentros en los que como condición la jugadora de 18 años pedía un aumento de sueldo y más minutos para su hermano, Marcelo, en el primer equipo. Evidentemente esta noticia era falsa e incluso la directiva felina ya estaría tomando medidas con la policía cibernética.

Sin embargo, en un programa de radio de Monterrey, el comentarista Juan Ramón Palacios Chapa, decidió presentar la información, situación que molestó a sus compañeros por esparcir ‘fake news’, lo que generó que recibiera infinidad de críticas en redes sociales.

El video de la @rg690 y @JRPalaciosChapa donde dice que Tatiana flores hablaba con siboldi



Lamentablemente lo que escuchamos en la radio , ser tigre o rayado no puede hacerte pensar este tipo de estupideces



Después de esto Juan Ramón lo sacaron de la transmisión pic.twitter.com/PVhaqWWVBA — TRAVEEEZZZ (@traveeeeezzz) June 5, 2024

“Eres un estúpido. No sé si tengas hijas, ¿qué te daría que se insinúe que se metió con alguien por conseguir favores?”; “Esta bien trastornado el Tatiano no me sorprende nada de él cada día esta peor”; “Ya van varias a JR se le suelta la lengua y sus compañeros lo tienen que parar”; "Ese vato siempre repite lo que lee en redes sociales", fueron algunos de los comentarios que generaron en contra del conductor.