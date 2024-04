Nahuel Guzmán únicamente pudo jugar ocho partidos del Clausura 2024, debido a que se tuvo que someter a una cirugía para tratar una lesión, lo que prácticamente lo alejaba de regresar a las canchas este semestre.

Sin embargo, el Patón se las ha ingeniado para ser el centro de atención del futbol mexicano. No es para menos, en el Clásico Regio fue el protagonista del partido al usar un láser en un palco que molestaba a Esteban Andrada.

¿Qué le respondió el Tuca Ferretti al Matador Hernández?

Luego de todo lo que hizo en el Gigante de Acero el sábado pasado, las críticas hacia Nahuel Guzmán no han cesado, ya que más de uno ha pedido un castigo más que severo para el argentino.

Uno de los que se fue en contra del Patón fue Luis Hernández, exjugador de Tigres, quien lo insultó y además exigió que lo corran del futbol mexicano, ya que no es la primera ocasión que se mete en problemas.

"De Nahuel (Guzmán)... Es un idiota. No merece estar en el futbol mexicano. Que lo corran del futbol", lanzó un molesto Matador.

Y si hay alguien que ha excusado las acciones de Nahuel ese es Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, ya que lo tuvo como jugador en su etapa al frente del cuadro de la UANL. Incluso, el Tuca lanzó un mensaje al Matador defendiendo al portero.

“Para mi punto de vista, totalmente fuera de lugar su comentario (del Matador). ¿Por una equivocación?, él no ha cometido ninguna equivocación, seguro… No tiene razón y no estoy tratando de defender a Nahuel, estoy diciendo que si es culpable, merece una sanción económica y deportiva, pero esta debe dársela la Comisión Disciplinaria, no tú Álvaro Morales. Eso de que quieran correrlo, no se vale, no lo merece el jugador”, comentó el brasileño.