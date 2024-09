La Selección Mexicana de Javier Aguirre no convence. Aunque apenas disputó sus primeros dos juegos en la que es su tercera etapa al frente del Tri, la realidad es que no se nota un cambio significativo con respecto a lo que mostraron Diego Cocca y Jaime Lozano.

La clara muestra de que poca afición confía en el proyecto del Vasco es la pobre entrada de se dio tanto en Los Ángeles como en Dallas, ya que los estadios para ver los juegos de Nueva Zelanda y Canadá lucieron con poco aforo, cuando en el pasado los fanáticos que radican en Estados Unidos llenaban esos escenarios.

Lee también Chino Huerta confiesa que "ya tenía la maleta lista" para ir al Liverpool

¿Por qué Tuca Ferretti reventó a Javier Aguirre?

Es bien sabido que uno de los sellos principales de los equipos que dirige Javier Aguirre es la garra y entrega, que suelen ponderar por encima del trabajo táctico. Así se vio ante Canadá, donde varios jugadores nacionales recibieron tarjeta amarilla debido a la intensidad que les solicitó el Vasco.

Y pese a que de momento Aguirre se mantiene invicto con el cuadro nacional, la realidad es que lo mostrado ante Nueva Zelanda, pero principalmente ante la Hoja de Maple, deja mucho que desear de cara al Mundial de 2026.

Y las críticas no se han hecho esperar, una de ellas la realizó el Tuca Ferretti, quien tundió con todo a Javier Aguirre, debido a que se nota que no ha podido plasmar su idea de juego, por lo que calificó de “infumable” al Tricolor.

“No hay movimientos de coordinación, no hay ideas de cómo salir jugando... Los jugadores no tienen ingenio, lucidez táctica, no saben qué hacer. México ni intentó, no sabían qué hacer, hoy para mí el futbol que juega México es infumable”, comentó el Tuca Ferretti.

"¡¿QUÉ CARAJ... HACE UN CENTRO DELANTERO AHÍ?!" 🤯



Los delanteros de la Selección Mexicana hicieron enojar a Tuca Ferretti 😱



¡Disfruta Futbol Picante en #DisneyPlus! 📺 pic.twitter.com/thrwp2zrim — Futbol Picante (@futpicante) September 11, 2024

Por otra parte, Ferretti recalcó que la realidda es que México carece de muchos jugadores de calidad, por lo que el Vasco Aguirre necesitará de microciclos para poder trabajar en los colectivo.

“Si tú no tienes un grupo de gran talento, hay más necesidad de más trabajo para la coordinación. Entonces a través de microciclos se puede hacer”, finalizó.