Los casos de acoso se siguen haciendo presentes en torno a los trabajadores de los medios de comunicación, y en esta ocasión fue una reportera de TUDN la que levantó la voz a través de las redes sociales para denunciar un caso en la que se sintió agredida.

La integrante de Televisa utilizó sus cuenta oficial de X para denunciar un grave caso de acoso que vivió en un gimnasio de la cadena Smart Fit.

La joven reportera compartió con sus seguidores la experiencia en la que un hombre la fotografió o grabó sin su consentimiento mientras se ejercitaba, revelando su identidad a través de un video que captó el momento exacto del incidente.

¿Quién es la reportera de TUDN que denunció un caso de acoso?

Se trata de Valeria González, conductora y reportera de TUDN, quien a través de su cuenta de Instagram suele compartir sus entrevistas con celebridades deportivas, además de sus entrenamientos en el gimnasio

Sin embargo, en esta ocasión se vio obligada a compartir una situación bastante incómoda.

¿Qué fue lo que le ocurrió a la joven en el gimnasio?

El hecho ocurrió mientras Valeria González se encontraba en una sesión de entrenamiento.

En su cuenta de X , explicó después de grabarse ella misma haciendo su rutina notó que un individuo que fingía acomodar discos de pesas en realidad la estaba fotografiando o grabando con su celular.

El acosador fue captado mientras sostenía un disco con una mano y su teléfono en la otra, mirando repetidamente a Valeria mientras aparentemente tomaba imágenes de ella.

¿Qué fue lo que denunció en las redes sociales?

"Me queda super claro que @SmartFitMx está cero preparado para atender casos de acoso. Me percaté que este wey 'fingió' acomodar discos para tomarme una foto, me di cuenta porque SIEMPRE me grabó haciendo ejercicio y por casualidad capté el momento exacto", escribió González en la publicación que compartió con el video.

Me queda super claro que @SmartFitMx està cero preparado para atender casos de acoso. Me percaté que este wey “fingió” acomodar discos para tomarme una foto, me di cuenta porque SIEMPRE me grabo haciendo ejercicio y por casualidad grabé el momento exacto. pic.twitter.com/YzOmabUa1D — Valeria Gonzalez (@ValeriaGlez23) October 23, 2024

La situación se volvió aún más alarmante cuando, según González, la respuesta del gimnasio fue completamente inadecuada.

Valeria relató que, tras percatarse del acoso, se acercó al personal del gimnasio para pedir ayuda, pero su queja fue tratada de manera superficial.

Según la joven, los entrenadores solo le recomendaron hacer una queja por escrito en la recepción, lo cual realizó de inmediato. Sin embargo, el proceso fue lento y el acosador no recibió ninguna sanción.

El presunto acosador sostiene un disco con una mano y su teléfono en la otra. FOTO: Captura

"Me acerqué con los coaches y me dijeron 'haz una queja por escrito en la recepción'. Lo hice y se tardaron años en por lo menos llamarle la atención a este wey. Y lo dejaron seguir haciendo ejercicio como si nada", añadió.

El video compartido por la joven ha causado revuelo en redes sociales, donde muchos usuarios la han apoyado y han criticado la forma en que el personal de Smart Fit manejó la situación.