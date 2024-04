David Faitelson una vez más se hizo tendencia en redes sociales debido a una pelea que tuvo durante un programa de televisión. En esta ocasión fue en contra de Rafa Puente del Río, a quien llamó “mediocre” y “pinche entrenador fracasado”.

De inmediato los videos re viralizaron, donde algunos internautas se pusieron del exentrenador de los Pumas y otros del polémico entrenador, quien ya tiene antecedentes de este tipo de polémicas.

Lee también David Faitelson y Rafa Puente tuvieron segundo round en Línea de 4 de TUDN: '¡No existes!'

¿Quiénes se burlaron de David Faitelson?

No se habla de otra cosa que no sea la pelea entre David Faitelson y Rafa Puente Jr., ya que no se guardaron nada y se dijeron de todo, aunque las palabras del comentarista fueron las que más relevancia generaron en internet.

Y pese a que Faitelson trató de calmar la situación con un mensaje en su cuenta de X (Twitter), la realidad es que de poco ha servido, al contrario, sólo reavivó la controversia, ya que los internautas lo tundieron por contradecirse.

Y cuando parecía que la noticia ya estaba siendo olvidada por las personas, Carlos ‘Zar’ Aguilar y Memo Schutz aprovecharon el programa de radio que tienen junto a David para darle un raspón por lo sucedido.

Mientras el Zar encabezaba el programa en MVS, David y Memo llegaron tarde. En cuanto se acomodaron, Aguilar de inmediato le lanzó un comentario picante a su compañero: "¿Ya mejor? ¡Te veo pálido!".

David Faitelson evadió la pregunta comenzó a recriminarle a Memo el porqué se había sentado en su lugar, por lo que bromeó que comenzaría una pelea por su asiento.

Minutos después, Schutz recordaría lo sucedido en la pelea, pero David aseguró que no había pasado nada, para después mandar una indirecta a Rafa Puente: “aquí de pinche incongruente”.

Ver a partir del minuto 20