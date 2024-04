Tras la viral disucusión en Línea de 4 entre David Faitelson y Rafael Puente del Río, donde el periodista se molestó y descalificó de fea manera al exdirector técnico de Pumas, Lobos BUAP y Atlas, asegurando que ha fallado en todos sus intentos. Después del candente momento, hubo un segundo episodio donde se volvieron a decir de todo.

"Parte de tu polémica es muchas veces estéril, ni siquiera estás convencido de lo que dices, pero en ese afán de construir una polémica puedes opinar", expresó Rafa Puente Jr., a lo que Faitelson inmediatamente reaccionó y le respondió: "Pero, ¿eso quien lo dice? Un pinche entrenador fracasado. Tú sabes atacar, pero no sabes defender, quién lo dice, ¿quién eres Rafa Fuente?".

¿Qué pasó en la segunda parte de la pelea entre Faitelson y Rafa Puente Jr.?

Luego de la fuerte discusión, André Marín entró a la plática para intentar calmar los ánimos; sin embargo, momentos después en el mismo programa, Faitelson y Puente Jr. tuvieron otro desencuentro, igual de candente que el primero, donde volvieron a existir descalificaciones e insultos.

"Hay que decir las cosas como son, difícilmente si lo tuvieras enfrente dirías eso. Luego vienen aquí, los entrevistas y no les dices nada, las cosas como son. La congruencia, la congruencia. Sí, ya sé que lo del entrenador. ¿sabes qué es triunfar? Porque fracasar es no intentarlo. Ya quisieras tener tú una milésima parte de la categoría y la educación que tiene Fernando Ortiz. Y si lo ves, no le dices que es un vende humo. No te vendas como el valiente, cuando los tienes enfrente no haces eso. Yo por supuesto que sí, fracasado pero valiente", expresó Rafael Puente Jr.

A lo que Faitelson volvió a arremeter durísimo: "Rafita, Rafita, vete a dormir. Si me lo dijera alguien que realmente tiene un bagaje, una experiencia, que haya sido triunfador. No existes, no existes. Tú sí eres el valientito. No solamente fracasado, mediocre", externó Faitelson.

Después de todo esto en la mesa de debate en la noche del martes, este miércoles temprano, Faitelson ofreció disculpas a Rafael Puente, luego de expresar que perdió los papeles.