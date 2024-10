El jugador de los Dodgers de Los Ángeles, Freddie Freeman señaló que a sus 25 años esta viviendo uno de sus sueños cuando era niño, disputar la Serie Mundial de Beisbol, por tal motivo su desempeño durante todos los partidos que tendrá habrá una dedicatoria para su padre, ya que para el pelotero, el beisbol fue un deporte que ayudó a ambos de salir de un mal momento como lo fue la muerte de su madre.

Lee también Yankees vs Dodgers: ¿En dónde ver el Juego #2 de la Serie Mundial?

¿Cuál es la historia de Freddie Freeman?

Durante el primer juego, los Yankees jamás esperaron que Freeman estuviese intratable, sorprendiendo a Néstor Cortes y tal fue la sorpresa que el pelotero mando la bola hacia al jardín derecho.

“Me hay ayudado con mis prácticas de bateo desde que tengo memoria. Mi swing es gracias a él, mi enfoque es gracias a él, soy quien soy gracias a él. Así que todas las prácticas de bateo, todas las incansables horas que pasamos junto al campo de beisbol, todavía las hacemos juntos fuera de temporada”, destacó.

La madre de Freddie murió en 1999 debido a cáncer en la piel, situación por la cual Freeman utiliza una playera de manga larga y porta en su uniforme el número cinco, cuando ocurrió esa tragedia es se encontraba en las Ligas Infantiles.

Freddie Freeman esta cumpliendo un sueño de jugar la Serie del Mundo con los Dodgers. Foto: EFE.

“Solo quería compartir ese momento con él porque él ha estado ahí, también ha pasado por muchas cosas en su vida y solo por tener un momento como ese, solo quería ser parte con él de eso. Ese es principalmente su momento porque si no me hubiera ayudado con mis prácticas de bateo, si no amara el beisbol como lo hace, yo no estaría aquí en este juego”.

Freddie and his dad. 🥹 pic.twitter.com/cRBtmOf8HH — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 26, 2024

La familia Freeman ya cuenta con un anillo en la Serie Mundial pues Freddie estuvo en los Braves que consiguieron todo durante el 2021. Pero en esta ocasión para Freeman en esta edición será especial, ya que ahora esta con los Dodgers, situación que es más especial.

Freddie Freeman esta cumpliendo un sueño de jugar la Serie del Mundo con los Dodgers. Foto: EFE.

“Este tipo de cosas son las que te imaginas cuando tienes 5 años con tus dos hermanos y estás jugando en el patio trasero”, resaltó.