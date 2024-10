Ronaldo Rodríguez mejor conocido como Lazy Boy, se ha convertido en una de las figuras mexicanas en las artes marciales mixtas, compitiendo en la UFC, sin embargo, el camino a la victoria no ha sido tan fácil según palabras del mismo peleador, el cual tuvo momentos muy duros y detalló que en la infancia fue un punto de quiebre para sus aspiraciones futuras.

¿Cuál fue la confesión de Lazy Boy que hizo en su infancia?

En entrevista con Franco Escamilla, señaló que desde pequeño tuvo que salir adelante en compañía de su madre, la situación en la que vivían era precaria por lo cual no tenían dinero para comprar juguetes.

Desde pequeño les gustaban los cochecitos de juguete de la famosa marca Hot Wheels, por lo cual tuvo que sustraer algunos de manera inapropiada de otros niños.

“Cuando ya estaba en Coatzacoalcos, recuerdo que no había dinero, mi mama vivía al día, ella limpiaba casas, no había feria, yo sabía que si le decía a mi mama con la pena me iba a decir que no, entonces para que hacerse ese mal gusto, yo consciente de eso, pero no consciente de que robar está mal, pero también era un Hot Wheeels”.

FOTO: FOTOS: Imago7 y @lazyboy.ufc

Lazy Boy señaló que después de sustraer un cochecito fueron más, pero todo se detuvo hasta que los descubrió su mamá y le explicó que su actitud fue mala.

“No solamente fue uno, fue en diferentes ocasiones, hasta que me torció mi mamá, me dijo que ya no lo volviera hacer, pero al mismo tiempo fue como mamá, perdóname, pero se que tú no tienes que pagar, ¿Cómo te los pido? Gracias a Dios mi mamá siempre me trató de guiarme por el buen camino”.

La situación conmovió a Franco Escamilla y le regaló al peleador un Hot Wheels de colección y un trenecito para sus hijos.