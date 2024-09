La identidad del luchador Myzteziz Jr. ha sido revelada al público, sin embargo, esto no se dio de la manera habitual en la que un luchador suele mostrar su identidad, sino a raíz de un conflicto personal y delicado.

¿Quién dio a conocer el rostro y nombre de Myzteziz Jr.?

La también luchadora Keyra, quien fue su pareja, fue la persona que 'destapó' al gladidaor, esto en respuesta a un problema familiar entre ambos gladiadores.

Keyra dio a conocer el verdadero nombre de Myzteziz Jr. en medio de una polémica relacionada con su hijo en común.

¿Por qué motivo Keyra decidió 'destapar' a Myzteziz Jr.?

Según las declaraciones de luchadora, Myzteziz Jr. se habría llevado al menor sin su consentimiento, lo que ha desatado una fuerte disputa y que el integrante de la Triple A fuera exhibido en las redes sociales.

Keyra utilizó su cuenta de Facebook para hacer pública la situación, detallando la difícil experiencia que ha atravesado en los últimos días.

Explicó que su hijo había estado hospitalizado debido a problemas de salud graves, y después de varios días de angustia, finalmente le informaron que el niño sería dado de alta.

Sin embargo, para su sorpresa, cuando llegó al hospital para recoger a su hijo, descubrió que Myzteziz Jr. ya se lo había llevado.

En su mensaje, Keyra expresó su desesperación y dolor, afirmando que no ha tenido contacto con su hijo ni con Myzteziz Jr. desde que este lo retiró del hospital.

Según la luchadora, ambos padres tenían autorización para ingresar a ver al pequeño Leonel, y en su momento, había una comunicación constante entre ellos para coordinar la situación del menor. No obstante, Myzteziz Jr. dejó de responder los mensajes de Keyra tras la salida del niño del hospital.

"Me hizo creer que todo iba a cambiar, diario me decía que éramos un equipo y que teníamos que ver por Leonel (su hijo), y ayer llegó al hospital y me decía que él seguía en el cuarto con mi hijo, pasaron horas y no me contestaba y resulta que lo dio de alta y sigue sin contestar el teléfono, ni él, ni su mamá, ni nadie de su familia", escribió la luchadora en su cuenta de Facebook.

Desesperada, Keyra solicitó ayuda a sus seguidores para localizar a su hijo, señalando que su pequeño de tres años aún se encuentra en un estado delicado de salud y necesita de su madre.

¿Quién es el realidad Myzteziz Jr.?

La luchadora compartió una fotografía de su expareja y reveló su identidad pública, exponiendo que Juan Carlos Ramírez Ortega, conocido como Myzteziz Jr. en la lucha libre, es quien se llevó al menor.

Juan Carlos Ramírez Ortega sería el nombre real de Myzteziz Jr. Foto: Keyra Strong

Además de compartir la identidad de Myzteziz Jr., Keyra también incluyó la emisión de una Alerta Amber para facilitar la localización del pequeño.

"Por favor, les pido que me ayuden a compartir su foto, si alguien sabe algo también le pido que me ayude, ya no como luchadora, ya lo digo como mamá, he vivido unos días horribles por su gravedad y ahora esto. Ya no puedo con tanto, yo solo quiero a mi hijo, por favor ayúdenme a localizarlo, él sigue muy delicado y ocupa a su mamá", agregó la luchadora