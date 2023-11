Ana Laura Bernal, diputada representante del Partido del Trabajo (PT), fue acusada esta semana de mantener una relación sentimental con Ana Guevara, en una afirmación que ha desatado polémica y revuelo en redes sociales.

Según el exesposo de Bernal, Víctor Guzmán, la diputada sostendría una relación con la titular de la Conade, a quienes acusa de manipular evidencia en un juicio por la custodia del hijo que tuvo mientras sostenía el matrimonio con la legisladora. Incluso, el abogado ha presentado ante los medios de comunicación videos y testimonios acusando a la supuesta pareja de plantar pruebas contra él.

“Ana Gabriela no es mi pareja, no soy lesbiana”, dijo la diputada del PT, Ana Laura Bernal, sobre las acusaciones que el abogado Víctor Guzmán hizo en contra de ella y de la titular de la #CONADE sobre la supuesta red de tráfico de influencias para evitar que vea a su hijo: pic.twitter.com/pU0O3kCJDD — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) November 24, 2023

¿Qué dijo Ana Laura Bernal de Ana Guevara?

La diputada del Partido del Trabajo se pronunció respecto a estas declaraciones de su exesposo, asegurando que no mantiene una relación con Ana Guevara y que no es homosexual.

"Meterse con un niño es no tener progenitora. Soy madre y soy mujer. Si tuviera la dicha de que Ana (Guevara) estuviera aquí a mi lado,sería muy dichosa de tener un mujerón como lo es ella. Ana Gabriela Guevara no es mi pareja. No soy lesbiana", expresó Ana Laura Bernal.

En cuanto a esta información, Ana Guevara no se ha pronunciado ni ha presentado una postura oficial.