La noche de este martes, en tierras chilenas, fue ajetreada para Ana Guevara, luego de realizar unas polémicas declaraciones sobre el presupuesto asignado a los deportistas mexicanos que han obtenido medalla en Juegos Olímpicos y Paralímpicos, tras pedir que ese recurso sea asignado a ayuda para las víctimas del Huracán Otis.

Además del revuelo que provocaron sus declaraciones, los comentarios del atleta mexicano, Daniel Martínez, habló luego de ser descalificado de la prueba de 5 mil metros, donde había llegado en primer lugar, dejando un recado para la titular de la Conade.

¿Qué dijo Daniel Martínez sobre Ana Guevara?

Martínez, que finalizando la prueba pasó en zona mixta para declarar sobre lo sucedido en competencia, declarando que no ameritaba la sanción, también habló sobre la presencia de Ana Guevara en las gradas, quien además apoyó la descalificación del atleta mexicano.

"No sabía que estaba aquí (Ana Guevara). Yo con ella tengo cero contacto. No hay apoyo de ella hacia mí, ya tiene mucho tiempo que me quitaron mis becas. Gobierno Federal no me apoya. De lo que es Ana Guevara no cruzo palabra con ella, estoy intentando arreglarme con sus representantes legales, yo me intento comunicar con los que la ayudan, pero sus respuestas son nulas. Yo estoy entrenando en Minnesota, con el apoyo de mi entrenador y algunos amigos. El apoyo viene de mi estado y mi municipio", declaró Daniel Martínez.

Con estas declaraciones, Martínez dejó en claro que el éxito conseguido por él, a pesar de haber sido eliminado de la prueba, viene tras el trabajo realizado por él mismo y su equipo sin recursos del gobierno.