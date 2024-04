La lucha libre se ha convertido en tema de conversación en los últimos días, pero no sólo por las actividades en los cuadriláteros de las diferentes promotoras del pancracio, sino por el nuevo escándalo que protagonizó el gladiador Shocker.

El pasado miércoles 3 de abril el llamado 1000% Guapo se robó los reflectores tras ser captado en video mientras era detenido por la policía municipal de Oaxaca acusado de haber causado destrozos dentro del hotel La Soledad, ubicado en el centro histórico del estado oaxaqueño.

Dentro de la grabación se puede apreciar el momento en el que Jair Soria, nombre real del luchador, es sacado del lugar semidesnudo y esposado por las autoridades, para después ser colocado en la parte de una de las camionetas de la policía y trasladarlo a la cárcel.

¿Cuál es la situación actual de Shocker?

Tras la detención, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó a El Universal que Shocker fue liberado luego de llegar a un acuerdo con los propietarios del hotel ubicado en la calle de Trujano, en el centro de la ciudad, para pagar los daños.

El video de la detención de la ex estrella de los ensogados pronto se convirtió en viral y generó varias reacciones entre los aficionados del pancracio, quienes lamentaron que un nuevo escándalo manchara la carrera del rector de la Universidad de los Guapos en el ring.

Entre los deportistas que se expresaron en las redes sociales y brindaron su ayuda fue el ex boxeador Julio César Chávez, quien realizó un video donde se dijo dispuesto a colaborar en la rehabilitación del 1000% Guapo. "Hola, amigos, mucha gente me está pidiendo que ayude a este luchador que se llama Shocker, que tuvo un problema con la policía. Yo estoy dispuesto, nada más que llamen a Clínica Baja del Sol y con gusto le doy la ayuda", dijo el ex pugilista.

Anteriormente, Shocker ya había protagonizado varios escándalos; en 2017 fue detenido por realizar disturbios en un hotel de Tlalpan de la CDMX y por haber golpeado a una trabajadora sexual; en 2022 también tuvo problemas con la autoridad por alterar el orden público en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.